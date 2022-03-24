Diyarbakırlı öğrenciler Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Diyarbakırlı öğrenciler Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti

24.03.2022 17:03

Diyarbakır'da öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Diyarbakır'da öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Bismil Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencileri, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezi ziyaretinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Merkezin sorumlusu Veteriner Suat Gül, öğrencilere merkezin işleyişini anlattı.

Hayvanlara yönelik barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi veren Gül, öğrencilere üniteleri gezdirerek, onların sorularını yanıtladı.

Öğrencilerden Rabia Biçer, ilk defa hayvan bakımevini ziyaret ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Biçer, "Yaralı hayvanlara yardım etmek için ben de veteriner hekim olmak ve böyle bir merkez kurmak istiyorum. Hayvanlara duyarlılık konusunda herkes daha sorumlu davranmalı." ifadelerini kullandı.

Süleyman Işık ise ziyarette, hayvanların beslenmesi konusunda yeni bilgiler öğrendiğini belirtti.

Merkezde hayvanlara iyi bakıldığını gördüğünü dile getiren Işık, "Yaralı bir hayvanı gördüğümde ihbar hattını arayacağım." dedi.

Diyarbakırlı öğrenciler Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti
Diyarbakırlı öğrenciler Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti
Diyarbakırlı öğrenciler Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti

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Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon, Diyarbakır, Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı öğrenciler Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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