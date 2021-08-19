Diyarbakırlı öğrenciler İbn-i Sina Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri çeşitli etkinliklerle İbn-i Sina Haftası'nı kutladı.

Belediyenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yaşadığı dönemin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden ve yazarlarından biri olan İbn-i Sina için öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenledi.

Tıp alanında yaptığı çalışmalarla hekimlerin önderi olarak bilinen ve "Büyük Üstat" olarak anılan İbn-i Sina'nın her yıl doğum günü olan 17 Ağustos baz alınarak kutlanan haftada, eğitmenler, ünlü tıp insanının yaşamı ve yaptığı çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere, DNA ve insan anatomisi materyalleri tanıtılarak yakından inceleme yapmaları sağlandı.