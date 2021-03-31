DİYARBAKIR - Öğrenciler, Kütüphaneler Haftası etkinliğinde açık havada kitap okudu - Son Dakika

Diyarbakır'da öğrenciler, Kütüphaneler Haftası dolaysıyla düzenlenen etkinlikte açık havada kitap okumanın keyfini yaşadı.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi tarafından Kütüphaneler Haftası dolaysıyla açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler, açık havada kitap okumanın keyfini yaşadı.

Kütüphane Müdürü Nejdet Barut, Diyarbakır'ın yeni yüzüne hitap eden kütüphanenin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kütüphaneler Haftası kapsamında, Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Barut, "Kütüphanemizin bahçesinde, okuma konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledik. Etkinlik için kitaplarımızı aldık. Hafta boyunca etkinliklerimiz olacak. Bugün kitap okuyoruz, yarın koromuzun mini bir dinletisi olacak." dedi.

Barut, etkinliklerle salgın sürecinden dolayı öğrencilerin üzerinde oluşan stresi de azaltmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan İrfan Doğan da kütüphaneye üye olduğunu ve zamanının büyük bölümünde kitap okuduğunu söyledi.

Kütüphanenin okuma alışkanlıklarına katkı sunduğunu ifade eden Doğan, "Kitaplarla haşir neşir olmama katkıları oldu. Etkinlik kapsamında okuyucu arkadaşlarla bir arada yan yana bulunmak çok güzel oldu." diye konuştu.

Yaklaşık 4 aydır kütüphaneden faydalandığını aktaran Havva Köse de, "Burada bulunduğum süre içerisinde sınava hazırlanıyorum. Ayrıca kitap okumaya da 2 saatimi ayırıyorum. Etkinliğin yapılması güzel. Bu tür etkinlikler insanları kitap okuma konusunda bilinçlendiriyor." ifadelerini kullandı.