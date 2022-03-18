Diyarbakırlı öğrenciler tüketici hakları konusunda bilinçlendiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakırlı öğrenciler tüketici hakları konusunda bilinçlendiriliyor

18.03.2022 10:52
Diyarbakırlı öğrenciler tüketici hakları konusunda bilinçlendiriliyor

Diyarbakır'da öğrenciler hazırlanan eğitim programıyla tüketici hakları konusunda bilinçlendiriliyor.

Diyarbakır'da öğrenciler hazırlanan eğitim programıyla tüketici hakları konusunda bilinçlendiriliyor.

Ticaret İl Müdürlüğünce, 15- 21 Mart "Tüketiciyi Koruma Haftası" etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencilerine tüketici hakları konusunda eğitim veriliyor.

Uzmanların verdiği eğitimlerin yanı sıra öğrenciler de "ürünün reyon ve kasa fiyatı arasındaki fiyat farkını" konu alan piyesi oynuyor.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, AA muhabirine, tüketicilerin bilinçlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

Hafta boyunca farklı okullarda öğrencilere eğitimler verileceğini aktaran Atik, başlattıkları eğitim programını üniversite öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletmeyi planladıklarını belirtti.

Atik, şunları belirtti:

"Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimizin temellerini sağlam atmamız gerekiyor. Onları bu eğitimlerle bilinçlendirmek istiyoruz. Yarın karşılarına çıkabilecek sorunlarda nerelere başvurabileceklerini anlatmaya çalışacağız. Tüketici hakları noktasında çocuklarımız karşılaştıkları sorunlarda bize başvurabileceklerini anlatacağız. Piyes oyunuyla çocukların eğlenerek öğrenmelerini istiyoruz."

Vatandaşların kendilerine kolay bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak için gerekli çalışma ve bilgilendirmeleri yaptıklarını ifade eden Atik, tüketicilerin Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden veya kuruma başvurabileceklerini bildirdi.

Atik, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak Diyarbakır'ımızda her türlü yardım ve kolaylığı sağlıyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir haksızlığa uğradıklarında muhakkak bize başvursunlar." ifadelerini kullandı.

Piyeste yer alan öğrencilerinden Lina Karaaslan da verilen eğitimin önemine değinerek, etkinlikte fiş almanın önemli bir şey olduğunu, haklarını savunabileceklerini ve fiyat etiketlerinin önemini öğrendiğini aktardı.

Daha önce markete gittiğinde fiyatlara bakıp geçtiğini ve pek önem vermediğini belirten Karaaslan, bundan sonra haksızlığa uğradığında Ticaret İl Müdürlüğüne başvuracağını dile getirdi.

Ronya Ünzile Baytekin ise eğitimlerle tüketici olarak haklarının olduğunu ve bu hakkı her zaman kullanabileceklerini öğrendiğini anlattı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar Ticaret Borsası Afyonkarahisar Ticaret Borsası Diyarbakır ilçelerinde servis plakası ihaleleri yapılacak Diyarbakır ilçelerinde servis plakası ihaleleri yapılacak

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, tüketiciyi koruma haftası, Diyarbakır, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı öğrenciler tüketici hakları konusunda bilinçlendiriliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:52 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
09:55 Ukrayna'dan ayrılan Türk teknisyen: Ölümü göze alıp mayın tarlasından yürümek zorunda kaldık
10:02 ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:02:42. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı öğrenciler tüketici hakları konusunda bilinçlendiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement