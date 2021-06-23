Diyarbakırlı öğrenciler yaptıkları projelerle Hong Kong'da düzenlenen yarışmada ikincilik elde etti - Son Dakika

Diyarbakır'da özel bir lisenin öğrencileri, Hong Kong'da düzenlenen Uluslararası Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB) liseler arası proje yarışmasında iki proje ile ikincilik ve jüri özel ödülü almaya hak kazandı.

Hong Kong Gençlik Grupları Federasyonu tarafından düzenlenen liseler arası proje yarışmasında öğrenci Mustafa Yiğit Tüzün'ün "ayva tohumları ile kaplayın, gıdaları güvenli bir şekilde saklayın" projesi ikincilik, Melisa Kalkan'ın "Yarpuzla Yaralarımızı Sarıyoruz" projesi jüri özel ödülü aldı.

Okul Müdürü Adnan Manay, böyle bir başarı elde etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Manay, "Çocuklarımız ve öğretmenlerimizin emeği bir araya gelince bu gururu yaşadık. Bundan dolayı çok sevinçli ve mutluyuz." dedi.

11. sınıf öğrencisi Tüzün de ellerinden gelen çabayı sonuna kadar sarf ettiklerini söyledi.

Elde ettiği derece için mutlu olduğunu dile getiren Tüzün, "Okulumuzdan, ailemizden, öğretmenlerimizden yardım alarak bir proje geliştirdik. Elimizden geleni yaparak başarı elde ettik." diye konuştu.

Öğrenci Kalkan ise böyle bir sonuç ile karşılaşacağını düşünmediğini anlatarak, ödül almanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.