Diyarbakırlı öğrenciler zeka oyunlarında şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika

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Diyarbakır'dan 9 öğrenci, "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nda şampiyon olmayı hedefliyor.

Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlığı kazandırmak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) izni, TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası" 20 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesinde okuyan, 9. sınıflar düzeyinde Yusuf Serhat Başçik, Ali İhsan Erdil ve Serhan Semih Dağ, 10. sınıflar düzeyinde Yusuf İlen, 11. sınıflarda ise Ahyed Numan Tunç, Berke Güvensen, Abdulkadir Yıldız, Mehmed Salih Seyitoğlu ve Furkan Dalkılıç'tan oluşan ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi hazırlandıkları il ve bölge finallerinde çeşitli dereceler elde etti.

Türkiye finaline katılmaya hak kazanan öğrenciler, salgın nedeniyle çevrim içi, bazen de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, bir araya geldikleri okullarında matematik öğretmenleri Sabire Dilek Yeniceli danışmanlığında şampiyonaya hazırlanıyor.

"Görsel zekayı geliştiriyor"

Öğrencilerden Mehmed Salih Seyitoğlu, AA muhabirine, yarışmaya 2 yıldır katıldıklarını belirterek, geçen yıl da finale kaldıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle yarışmaya online hazırlandıklarını dile getiren Seyitoğlu, "Geçen yıl olmadı ama bu yıl inşallah şampiyon oluruz. Arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Hedefimiz şampiyonluk." dedi.

Yusuf İlen de geçen yıl kaçırdıkları birincilik için çok sıkı çalıştıklarını anlatarak, bu yıl daha da azimle çalışıp şampiyon olmak istediklerini vurguladı.

Öğretmenlerin desteğiyle şampiyonaya çevrim içi hazırlandıklarını aktaran İlen, "Soru çözümleri yapıyoruz. Yarışma sayesinde soru çözüm taktikleri konusunda geliştiğimi gördüm. Bu, görsel zekayı geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Yusuf Serhat Başçik ise bu hazırlığın derslerinde de faydasını gördüğüne işaret etti.

Arkadaşlarıyla yaptıkları hazırlık çalışmasında hangi soru türünde başarılı olduklarını belirlediklerini ve ona göre Türkiye finallerine hazırlandıklarını ifade eden Başçik, "Görsel ve sosyal zekamın geliştiğini gördüm. Online eğitim görmemize rağmen bu olimpiyatlar sayesinde derslerimde zorlanmadım." diye konuştu.

"Yarışma ile araştırmacı kişilikleri ortaya çıkıyor"

Matematik öğretmeni Yeniceli de finale katılacak öğrencileriyle gurur duyduklarını, öğrencilerin Türkiye finaline kalmak için büyük emek verdiğini söyledi.

Öğrencilerin kendi aralarında da düzenli çalıştığını kaydeden Yeniceli, şöyle konuştu:

"Geçen yıl da finale kalmıştık. Yarışma test formatında yapılıyor. Öğrencinin çok çalışıp başarılı olmasının yanı sıra zeka seviyesinin de yüksek olması gerekiyor. Yarışmada yer alan öğrencilerimiz çok zeki. Bazısının sözel bazısının sayısal zekası yüksek. Her çocuğumuzun ayrı bir yeteneği var. Onları işledikçe daha çok yetenekleri ortaya çıkıyor. Yarışma ile öz güvenleri artıyor, araştırmacı kişilikleri ortaya çıkıyor. Yarışmaya hazırlığımız sürüyor. Pandemi kurallarına uygun olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu."

"Öğrencilerimiz Diyarbakır'ımızı en güzel şekilde temsil edecek"

Okul Müdürü Mahmut Ercil ise geçen yıl TÜBİTAK yarışmalarına 165 proje ile en çok proje gönderen okul olarak Türkiye birincisi seçildiklerini aktardı.

Türkiye finallerine 2 yıldır katılan öğrencileriyle bu mutluluğu paylaşmak, onların başarısını kutlamak için pasta kestiklerini anlatan Ercil, bölgede Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) en yüksek puanla öğrenci alan başarılı bir okul olduklarını, öğrencilerini hem yarışmalara hem de çeşitli sınavlara yönlendirdiklerini bildirdi.

Öğrencilerini tebrik eden Ercil, "Gençlerimizi farklı alanlarda sosyal, sportif, kültürel ve bilimsel yarışmalara yönlendiriyoruz. Başarılı olmalarını sağlıyoruz. Son bir yılda da bunu en güzel şekilde başardığımıza inanıyorum. İki yıl üst üste zeka oyunlarında Türkiye finallerine kaldık. İnşallah bu yıl da nitelik olarak projelerimizi en üst seviyeye getireceğiz. Öğrencilerimiz her alanda Diyarbakır'ımızı en güzel şekilde temsil edecek." şeklinde konuştu.