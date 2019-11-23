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Diyarbakırlı öğrencilere açık alanda piyano ve gitar dersi: 'Köy Çocukları Hayalleriyle Buluşsunlar'
6 saat önce
Çınar'daki Beykonat 80. Yıl Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Aylin Tanrıverdi ve Aşağıkonak Oratokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Mert Sarıgül, "Köy Çocukları Hayalleriyle Buluşsunlar" adlı proje hazırladı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde görev yapan iki müzik öğretmeni, hazırladıkları projeyle köy çocuklarına açık alanda müzik eğitimi veriyor.
Çınar'daki Beykonat 80. Yıl Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Aylin Tanrıverdi ve Aşağıkonak Oratokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Mert Sarıgül, "Köy Çocukları Hayalleriyle Buluşsunlar" adlı proje hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:21
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