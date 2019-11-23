Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı öğrencilere açık alanda piyano ve gitar dersi: 'Köy Çocukları Hayalleriyle Buluşsunlar'
Son Dakika Dünya Diyarbakırlı öğrencilere açık alanda piyano ve gitar dersi: 'Köy Çocukları Hayalleriyle Buluşsunlar' - Son Dakika Dünya

Diyarbakırlı öğrencilere açık alanda piyano ve gitar dersi: 'Köy Çocukları Hayalleriyle Buluşsunlar'

6 saat önce

Çınar'daki Beykonat 80. Yıl Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Aylin Tanrıverdi ve Aşağıkonak Oratokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Mert Sarıgül, "Köy Çocukları Hayalleriyle Buluşsunlar" adlı proje hazırladı.

Diyarbakırlı öğrencilere açık alanda piyano ve gitar dersi: 'Köy Çocukları Hayalleriyle Buluşsunlar', System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde görev yapan iki müzik öğretmeni, hazırladıkları projeyle köy çocuklarına açık alanda müzik eğitimi veriyor.


Çınar'daki Beykonat 80. Yıl Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Aylin Tanrıverdi ve Aşağıkonak Oratokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Mert Sarıgül, "Köy Çocukları Hayalleriyle Buluşsunlar" adlı proje hazırladı.

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Diyarbakır, Çınar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:21 
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