Diyarbakırlı öğrencilere üniversite tercih semineri Emrah
KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA
)- Diyarbakırlı üniversite adaylarına üniversite ve meslekler hakkında seminer verildi. Bu tip etkinliklerin öğrenciler açısından çok önemli bir avantaj olduğunu vurgulan Atılım Üniversitesi
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Eftal Erel, "Tercih kriterlerini çok iyi yapmaları lazım" şeklinde tavsiyede bulundu.
Üniversite Tercih Günleri kapsamında Atılım Üniversitesince Diyarbakırlı öğrencilere üniversite ve meslekler hakkında seminer verildi. Dicle Üniversitesi
Kongre Merkezi'nde düzenlenen Üniversite Tercih Günleri'ne Türkiye
'nin dört bir yanından üniversiteler katılım gösterdi. Etkinlikte öğrenciler üniversiteler ve ileride seçecekleri meslekler hakkında üniversitelerce kurulan stantlarda görevlilerden bilgi aldı. Ankara
Atılım Üniversitesi'nin açtığı standa öğrenciler yoğun ilgi gösterirken üniversitenin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Eftal Erel de düzenlenen seminerle öğrencilere seçecekleri meslekler ve üniversiteler hakkında bilgi verdi. Erel, etkinliğin çok verimli geçtiğini belirterek, "Genç
adaylara ve öğretmenlerine de kendimizi anlattığımız ve dokunduğumuz bir süreç geçirdik. Çok da başarılı oldu. Bu tip etkinliklerin öğrenciler açısından çok önemli bir avantajı var. Birçok üniversite standını kurup kendini anlatıyor. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Atılım Üniversitesi'ni bu bölgede anlatabilmek aslında bizim açımızdan çok zor değil. Çünkü tanınan bir üniversite. Üniversitemizin gelişimini, dünya sıralamalarındaki almış olduğu yeri, bunun sürdürülebilir bir başarı olarak devam etmesinin ardından üniversitenin açılmış olan yeni tıp fakültesini, birtakım bölümlerini izah etmek ve kendimizi anlatmak bizim de çok keyif aldığımız bir şey. Ankara'dan bölgeye gelerek, Diyarbakır, Mardin
ve Batman
'da üniversitemizle ilgili bilgileri veriyor olmaktan bizler de son derece mutluyuz" diye konuştu.
'GENÇLERİN DAHA FAZLA SORGULAMASI ÖNEMLİ'
Ankara'nın akademinin başkenti olduğunu vurgulayan Erel, şunları söyledi:
"Korunaklı ve yaşam açısından son derece kolaylık sağlayan bir kent. Bu açıdan Ankara'nın bir avantaj olduğunu söylemek lazım. Bizim özellikle vurguladığımız şey akademik anlamdaki başarılar. Biz burada bugün bir şeyler anlatıyoruz ama gençlerin bu konularda daha fazla sorgulaması, daha fazla bir şeyler öğrenebiliyor olması çok daha önemli. Farkı yaratan şey Ankara ve Ankara'nın akademideki başkent olma özelliği. Bu üniversitelerin gençlere sağladığı faydaların arkası doğru tercihlerle, doğru meslekleri seçen gençlerle mutluluklarla devam ediyor. Buradaki kritik cümle şu aslında; 40 yıl, 10 bin iş günü. Bu çalışma süremiz. Ben gençlere hep bunu söylüyorum. Sevmediğiniz bir erkek ya da kadınla 40 yıl boyunca evli kalabilir misiniz? Açıkçası işimiz de böyle bir şey. O yüzden seçim kriterlerini çok iyi yapmaları lazım."
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DHA-Eğitim - Türkiye-Diyarbakır/ Merkez - Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)-
(Tür: Yurt)