Diyarbakırlı şehit yakınlarından idlib için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Diyarbakırlı şehit yakınlarından idlib için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Diyarbakırlı şehit yakınlarından İdlib için başsağlığı mesajıDİYARBAKIR Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajı verdi.

Diyarbakırlı şehit yakınlarından İdlib için başsağlığı mesajı

DİYARBAKIR Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajı verdi.

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla İdlib'te hava saldırısında şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajını ileterek, saldırının hesabı sorulması için çağrıda bulundu. Açıklamayı yapan Dernek başkanı Rıdvan Işık, saldırının ardından birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini ifade ederek, "Suriye'de kahraman Mehmetçiğimize yönelik yapılan alçak saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Emperyalist güçler kendi çıkarları için ülkemizde ve Orta Doğu'da insanları birbirleri ile çatıştırmaktadırlar. Devletimizin bekası uğruna her türlü tehdide karşı gereken cevabı ve mücadeleyi kararlılıkla vereceğine olan inancımız tamdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm siyasi partiler acilen toplanarak, ülkemizin dost ve müttefiklerini yeniden gözden geçirerek, şehitlerimizin dökülen her damla kanının hesabının sorulması ve gereken adımların atılması için iradesini net olarak ortaya koymalıdır. Zaman ülkemiz ve milletimizin birliği ve bütünlüğü noktasında taraf olma zamanıdır" dedi.

Diyarbakırlı şehit yakınlarından idlib için başsağlığı mesajı

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:30 Kaynak: DHA
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