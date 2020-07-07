Diyarbakırlı şoförler, maskeyi indiren yolculardan şikayetçi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, koronavirüs vakalarının arttığı bugünlerde, salgınla mücadele kapsamında, maskesiz ve 14'ten fazla yolcu almanın yasak olduğu minibüslerde, şoförler gerekli tedbirleri aldıklarını ama yolcuların çoğunun araca bindikten sonra maskeyi çenesine indirdiğini söyledi. Maske takmayı reddedenleri araçtan indiren şoförler, zaman zaman bu kişiler yüzünden kendilerine ceza yazıldığını, yolcu sayısının da azalmasıyla zararına çalıştıklarını ifade ederek, rayiç bedeli üzerinde düzenleme istedi.
Diyarbakır'da normalleşme sürecinin ardından özellikle maske kullanımındaki dikkatsizlik nedeniyle, son günlerde koronavirüs vakaları artış göstermeye başladı. Pandemi hastanelerinin doluluğa yakın oranda faaliyet gösterdiği kentte, salgından etkilenen ulaşım sektöründe de araçlara maskesiz binmek ve belli bir kapasitenin üzerinde yolcu almak yasaklandı. Kentte sabit noktalarda ve mobil ekipler aracılığıyla denetimler sürerken, sokağa maskesiz çıkanlara ceza uygulanıyor. Minibüs şoförleri de kendi denetimlerini yaparak, maskesiz yolcuları araca almıyor. Şoförler, maskesiz gelen yolcuların mağdur olmaması amacıyla da araçlarında bulundurdukları maskeleri 1 TL karşılığında yolcuya veriyor. Şoförler, zaman zaman maskesi olduğu halde, takmamakta ısrar eden yolcuları da araçtan indirmek zorunda kalıyor.
Yolcu Zübeyda Çelebi de minibüslere maske takarak bindiğini dile getirerek, "Maske olmadığı zaman da zaten dolmuşta veriyorlar. Bence iyi bir uygulama. Ben önlem olarak, maske takıyorum. Sık sık ellerimi yıkıyorum" ifadesinde bulundu.