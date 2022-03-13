Diyarbakırlı sporcular Türkiye dereceleri elde etti - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, güreş ve atletizmde Türkiye dereceleri elde etti.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Balıkesir'de düzenlenen U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Eylem Othan 68 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Batman'da yapılan Türkiye Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım seçme yarışmasında ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Süleyman Kılıç, U16'da 3 kilometre erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu.