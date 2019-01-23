Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı Sporculara Kar Sürprizi

Diyarbakırlı Sporculara Kar Sürprizi

1 saat önce

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda Karacadağ'dan kamyonla getirilen kar, Seyrantepe Spor Salonunun önüne döküldü.

Diyarbakırlı Sporculara Kar Sürprizi, System.String[]
Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda Karacadağ'dan kamyonla getirilen kar, Seyrantepe Spor Salonunun önüne döküldü. Burada bekleyen yaklaşık 200 sporcu, taşıma karla kardam adam yapıp, kartopu oynadı.

Kar yağışı, tüm yurdu etkisi altına alırken, Diyarbakır merkezde henüz yeri tutacak seviyede kar yağmaması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü heyecana geçirdi. Sporculara keyifli anlar yaşatmak isteyen müdürlük, Karacadağ'dan Seyrantepe Spor Salonu önüne kamyonla kar getirtti. Karın buraya dökülmesinin ardından 200'e yakın sporcu, kartopu oynayıp, kardam adam yaptı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda sporcular, keyifli anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Diyarbakır kent merkezine beklenen yoğun kar yağışının yağmamasından dolayı sporculara antrenmanları sonrasında böyle bir sürpriz gerçekleştirmeyi düşündüklerini belirtti. Demir, amacımız sporcuların 2'nci döneme daha moralli ve hazır girmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Bu bağlamda yoğun geçen ilk yarıyıl sonunda, tesislerimizde yarıyıl tatillerini spor yaparak değerlendiren sporcularımızın heyecanlarına tanık olduk. Organizasyonda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Karacadağ, Diyarbakır, Kar, Spor
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