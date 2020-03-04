Diyarbakırlı sporculardan 3 madalya birden - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakırlı sporculardan 3 madalya birden - Son Dakika Spor

Diyarbakırlı sporculardan 3 madalya birden

6 saat önce

Bilecik'te gerçekleşen ve 3 gün süren Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Diyarbakırlı sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Diyarbakırlı sporculardan 3 madalya birden, System.String[]

Bilecik'te gerçekleşen ve 3 gün süren Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Diyarbakırlı sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.


73 kiloda Yusuf Özkaya'nın gümüş madalya elde ettiği müsabakalarda, 55 kiloda Hasan Can Efeoğlu ve 66 kiloda Yusuf Özkaya ise Türkiye üçüncüsü oldu. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün başarılı antrenörlerinden Osman Gökcül, judodan sonra kuraş branşında da etkili olduklarını söyledi. Gökcül, kuraş sporunda önemli dereceler elde ettiklerini ve bu başarılara genç sporcularının da eklendiğini belirtti. Gökcül, judo ve kuraşı bir arada götürerek, önemli dereceleri Diyarbakır'a kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti. Gökcül, şöyle dedi:


"Diyarbakırlı gençlerimiz, kendilerine imkan sunuldukça başarılı olacaklarını bir kez daha kanıtladılar. Son olarak Bilecik'te gerçekleşen ve üç gün süren Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Diyarbakırlı sporcularımız, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Çok iyi hazırlanmanın ve programlı çalışmanın karşılığını aldılar. Bu şampiyonada göğsümüzü kabartan tüm sporcularımı yürekten kutluyorum. Çok çalışacağız. İşimiz yeni başlıyor ve büyük dereceler bizi bekliyor. Bu konuda kendimize ve gençlerimize güveniyoruz. İnşallah verdiğimiz emeklerin karşılığını her alanda alacağız. Bize inanıp, destek verenleri de mutlu etmeye devam edeceğiz. Allah doğru olanların ve işini layıkıyla yapanların yanındadır. Bizde bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz."


Gökcül, kendilerine her türlü desteği veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Akın Erim ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bilecik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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