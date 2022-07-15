DİYARBAKIRLI TAKSİCİDEN ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÜCRETSİZ HİZMET - Son Dakika
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DİYARBAKIRLI TAKSİCİDEN ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÜCRETSİZ HİZMET

15.07.2022 12:31

DİYARBAKIR'da taksicilik yapan Vedat Eremsayın, taksisine binen şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor.

DİYARBAKIR'da taksicilik yapan Vedat Eremsayın, taksisine binen şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Eremsayın, şehitlerin din için, millet için, vatan için canlarını verdiklerini, gazilerin de aynı düşüncelerle yaralandıklarını belirterek, 'Bugün ben taksicilik yapmasam yine aynı görüşte olurum, yine aynı şeyi yaparım. Aynı şekilde elimden geleni yapardım. Bu aracın aslında bizim değil de onların olduğunu biliyorlar. Diyarbakır'ın içinde her yere götürüp, getiriyorum. Hiçbir ücret almıyorum' dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde taksicilik yapan Vedat Eremsayın, taksisine binen şehit yakınları ile gazi ve yakınlarına ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor. Eremsayın, yaklaşık 1 yıldır başladığı ücretsiz ulaşım hizmetinde şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz olarak Diyarbakır'ın istedikleri herhangi bir yerine götürüp, ücretsiz getiriyor. Eremsayın, 1 yıldır taksicilik yaptığını ifade ederek, 'Şehitlerimiz din için, millet için, vatan için canlarını veriyorlar. Bugün ben taksicilik yapmasam yine aynı görüşte olurum, yine aynı şeyi yaparım. Aynı şekilde elimden geleni yapardım. Çevredekilerin çoğu aracımızın şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz taşıdığını biliyorlar. Bu aracın aslında bizim değil de onların olduğunu biliyorlar. Diyarbakır'ın içinde her yere götürüp, getiriyorum. Hiçbir ücret almıyorum. Şehit ve gazi yakınları geldikleri zaman istedikleri zaman götürüyoruz' dedi.

Gazi yakını Mahmut Babayiğit de Eremsayın'ın duyarlı davranışının herkese örnek olması temennisinde bulunarak, 'Sur ilçesinde oturuyorum. Arkadaş çevresinden Vedat ağabeyin şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz taşıdığını öğrendim. Çok şükür o sayede tanıştık. Güzel bir şey. Herkes yapamayabilir ama o kendine yapmış böyle bir şey. Hoş, güzel bir şey. Herkesin böyle bir yaklaşımı olsa güzel bir şey. Ben arkadaşın bu şekilde hizmeti karşısında mutlu oldum' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIRLI TAKSİCİDEN ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÜCRETSİZ HİZMET - Son Dakika

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