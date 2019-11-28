Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı taş ustası, müze açmak istiyor
Son Dakika Güncel Diyarbakırlı taş ustası, müze açmak istiyor - Son Dakika

Diyarbakırlı taş ustası, müze açmak istiyor

6 saat önce

DİYARBAKIR'da 27 yıl Fransızca öğretmenliği yapan, emekli Mahmut Nurettin Medyelioğulları, merak üzerine başladığı taş işleme sanatını 15 yıldır sürdürüyor.

Diyarbakırlı taş ustası, müze açmak istiyor, System.String[]

DİYARBAKIR'da 27 yıl Fransızca öğretmenliği yapan, emekli Mahmut Nurettin Medyelioğulları, merak üzerine başladığı taş işleme sanatını 15 yıldır sürdürüyor. Kentin tarihi yapılarının figürlerini yapan Medyelioğulları, en büyük hayalinin 'taştan eserler müzesi' açmak olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da 27 yıl boyunca Fransızca öğretmenliği yaptıktan sonra 2003'te emekli olan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, taş işleme sanatına merak saldı. Medyelioğulları, merkez Sur ilçesinde babasına ait beyaz eşya tamir dükkanında taş işlemeye başladı. Medyelioğulları, 15 yılda başta Diyarbakır'dakiler olmak üzere birçok tarihi yapıların figürünü yaptı. Medyelioğulları, Karacadağ'ın volkanik taşlarından ürettiği 300 eseri, Mayıs ayında 'Müzeler Haftası' etkinlikleri kapsamında tarihi İçkale'de sergiledi.

Taş işleme sanatında bugüne kadar 40 kişiyi yetiştirdiğini anlatan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, "Ben bu işten para kazanmıyorum; ama öğrencilerimin bu işten para kazandıklarını görünce çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

En büyük hayalinin 'taştan eserler müzesi' açmak olduğunu belirten Medyelioğulları, "Emekli olduktan sonra bu dükkanı boşaltmaya çalıştım. Bu rahmetli babamın kullandığı bir atölyeydi. O arada ben can sıkıntısıyla bir şeylerle uğraştım. Önce metal oymacılığı yaptım ondan sonra taşla geçtim. Başlangıçta da Diyarbakır ile ilgili motifler, minyatürler yaptım. 15 yıldan beridir yaptıklarımı satmadım. Ben bu işi ticari amaçla yapmadım. 300'e yakın parça var şu an elimde. Bunlarla kısmet olursa müze açmayı düşünüyorum. 40'ın üzerinde öğrenci yetiştirdim. Şimdi ben para kazanmıyorum taştan; ama öğrencilerim kazanmaya başlamış, bana büyük keyif veriyor" dedi.


Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:40:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı taş ustası, müze açmak istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]