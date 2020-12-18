Diyarbakırlı üreticiler, terör örgütünün gecikmesine neden olduğu Silvan Barajı'nın bitirilmesini bekliyor - Son Dakika

Diyarbakır'da üreticiler terör örgütü PKK'nın gecikmesine neden olduğu Silvan Barajı'nın yapımını sabırsızlıkla bekliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün inşasını sürdürdüğü Silvan Projesi'nin Diyarbakır'ın "Çılgın Projesi" olarak nitelendirildiğini anımsattı.

Silvan Projesi kapsamında arasında Silvan Barajı'nın da bulunduğu 8 barajın yer alacağını belirten Delil, projenin tamamlanmasıyla Diyarbakır'da 2 milyon 350 bin dekar arazinin suya kavuşacağını kaydetti.

Silvan Barajı'nın gövde dolgusunun kısa süre önce tamamlandığını dile getiren Delil, şu değerlendirmede bulundu:

"175,5 metre yüksekliği, 8,7 milyon metreküp hacimli gövdesi ile Silvan Barajı ülkemizin ve Avrupa'nın ön yüzü beton kaplı baraj tipinde en yüksek barajı olacak. Bu barajdaki su, Silvan ve Babakaya tünelleri aracılığıyla ovalara aktarılacak. Saniyede 212 metreküp su, 13,4 kilometre uzunluğundaki Silvan Tüneli vasıtası ile ovalara aktarılacak. Tünel 10 metre çapında ve tek gözlü olarak inşa edilecek. Barajdan alacağı suyu Silvan Tüneli'ne aktaracak Babakaya Tüneli ise 5 bin 320 metre uzunluğunda, 7 metre iç çapında ve iki gözlü olarak inşa ediliyor."

300 bin kişiyi işe kavuşturacak

Delil, projenin işsizliğin azalmasına önemli katkıda bulunacağını da işaret ederek, "300 bin kişiye istihdam sağlayacak projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. DSİ, Silvan Barajı'nın tamamlanması için yoğun çalışma yürütüyor." dedi.

Saldırılar 2 yıl geciktirdi

Yıllardır üreticilerin arazilerinin suya kavuşmasını beklediğini, ancak terör örgüt PKK'nın saldırıları dolayısıyla Silvan Barajı'nın yapımında 2 yıl gecikme yaşandığını bildiren Delil, yöre çiftçisinin gelirini 4-5 kat artırıp refaha kavuşmasını engelleyecek saldırıları kınadıklarını bildirdi.

Delil, "Silvan ve Bismil ovalarının suya kavuşmasıyla Diyarbakırlı üreticilerin 40 yıllık rüyası gerçekleşmiş olacak. Suyla buluşacak verimli arazilerde yılda 2 ürün yetiştirilecek. Ürün ve gelir artışı sayesinde Diyarbakır'da tarımsal sanayileşme hızla ge hızla gelişecek. 300 bin kişiye istihdam sağlayacak projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. DSİ, Silvan Barajı'nın tamamlanması için yoğun çalışma yürütüyor." dedi.