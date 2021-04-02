Diyarbakırlı yazar İbrahim Güçlü, terör örgütü PKK'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü - Son Dakika

Diyarbakır'da yazar İbrahim Güçlü, terör örgütü PKK'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Güçlü, düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın büyük bir tehdit oluşturduğunu, birçok kişi hakkında ölüm kararları verdiğini söyledi.

Terör örgütünün birçok kez kendisi hakkında ölüm tehditlerinde bulunduğunu savunan Güçlü, Ankara'da düzenlenen bir operasyonda, bir teröristin ifadesinde ve ele geçen belgelerde örgütün kendisi hakkında ölüm kararı olduğunu dair bilgilerin yer aldığını ileri sürdü.

Güçlü, "PKK'nın benim hakkındaki ölüm kararının halkımızın vicdanında mahkum olmasını istiyorum. Bununla kötülüğün önünün alınması isteğindeyim. Dürüstlüğüme, açık davranışıma, şeffaflığıma, demokratikliğime güveniyorum. Bu değerlerle kötülüklerini önünü tutuyorum, aynı zamanda bu değerlerle bütün kötülüklerin sonunun gelmesini istiyorum. Yaşamamız geçicidir." diye konuştu.

Ölümden ve öldürülmekten korkmadığını kaydeden Güçlü, "PKK, otoriter ve faşist örgüt olarak istiyor ki halkımız, aydınlar, siyasetçiler arasında korku yayılsın ve derinleşsin ki seslerini kesinler ve sinsinler. Korkmak, geri adım atmak bizim için ölümdür. Kendi elimizle kendimizin ölümüne izin vermemeliyiz. Bizi öldürmek isteyen güç ve güçler, karanlık güçlerdir, karanlıkta yaşıyor." ifadelerini kullandı.