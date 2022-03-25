Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı - Son Dakika

Diyarbakırlı yüzücüler, Adıyaman'da düzenlenen yüzme müsabakasından 3'ü altın 17 madalya ile döndü.
Anadolu Yıldızlar Liginde Diyarbakır'ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme takımı, 22-24 Mart'ta Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup yarışmalarına katıldı.
Müsabakalarda yüzücüler, 3 altın, 3 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak yarı finale yükseldi.
Yüzme antrenörleri Seyfettin Karaer, yoğun bir çalışmanın ardından önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.
Kaynak: AA
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