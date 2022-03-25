Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı - Son Dakika
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Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı

25.03.2022 16:28
Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı

Diyarbakırlı yüzücüler, Adıyaman'da düzenlenen yüzme müsabakasından 3'ü altın 17 madalya ile döndü.

Diyarbakırlı yüzücüler, Adıyaman'da düzenlenen yüzme müsabakasından 3'ü altın 17 madalya ile döndü.

Anadolu Yıldızlar Liginde Diyarbakır'ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme takımı, 22-24 Mart'ta Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup yarışmalarına katıldı.

Müsabakalarda yüzücüler, 3 altın, 3 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak yarı finale yükseldi.

Yüzme antrenörleri Seyfettin Karaer, yoğun bir çalışmanın ardından önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

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Diyarbakır, Adıyaman, gençlik, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı - Son Dakika
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