Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti - Son Dakika

DİYARBAKIR'da vatandaşlar, bayram namazı kılmak için kentteki camileri doldurdu. Vatandaşların en çok tercih ettiği cami, İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami oldu. Camiye sığmayan bir kısım cemaat avluda namaza durdu.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın eden Diyarbakırlılar, İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami'yi doldurdu. Cemaat camiye sığmayınca bazıları avluda namaza durdu. Namaz öncesi vaaz dinleyen cemaat, namaz sonrasında hep birlikte dua etti.Bayramın namazının ardından hutbe okundu. Hutbede yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine değinilirken, kardeşlik ve muhabbete de vurgu yapıldı. Cemaatle birlikte namaz kılan Vali Münir Karaloğlu da namaz sonrasında vatandaşların bayramını kutladı.