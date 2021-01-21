Diyarbakırlılar sosyal medyada buluşacak - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakırlıları sosyal medya etkinliğine davet etti.

Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yaş 12 binden 500 yıl kadar fazla. Diyarbakır; kadim, bereketli, cömert, davetkar. Siz de buyurun #21deBuluşalım." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ise "Saat 21.21'e kadar en güzel #Diyarbakır fotoğrafını #21deBuluşalım ile paylaş, Diyarbakır 21 Sergimizde yerini al" çağrısı yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, saat 21.21'e kadar gönderilere atılan beğeni ve paylaşım yapanlar adına oluşturulacak "Diyarbakır 21 Ormanı"na fidan dikecek.

Dikilecek fidanlar için, kullanıcılardan #Diyarbakır21Ormanı #Diyarbakır21Sergisi" şeklinde destek vermeleri istendi.