Diyarbakırlılar YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika

Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeni ile başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar uydu. Kentte vatandaşlar evlerine çekilirken, öğrencilerde sessiz bir ortamda sınava girmeye hazırlanıyor.



Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bugün gerçekleştirilen YKS için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerin 09.30'u göstermesi ile başlarken, sınava girecek öğrencilerin okullarına gittiği görüldü. Diyarbakırlılar sabah saatlerinden itibaren başlayan kısıtlamaya uydu. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, istisnai durumda olan vatandaşların sokakta olduğu görüldü.



Saat 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 15.00'te sona erecek. - DİYARBAKIR