Diyarbakırlılara ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarla vatandaşlar ücretsiz sinema ve tiyatro etkinliklerinden yararlanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Feqiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlediği ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimleri devam ediyor.

Şubat ayı etkinlik takviminde Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde her hafta sonu çocuklar için saat 13.00, yetişkinler için ise 15.00'de sinema gösterimi gerçekleştiriliyor.

Tiyatroseverler için ise saat 14.00'te "Elif'in Maceraları" isimli tiyatro oyunu sahneleniyor.

Her ay çocuklar için bir çizgi animasyon filmi yetişkinler için de farklı türlerde film gösterimi yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, şubat ayı boyunca çocuklara yönelik "Kaptan Sabertooth" ve "Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde" adlı animasyon filmi ile yetişkinler için ise "Muallim" isimli film ile vatandaşları ağırlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının film gösterimlerine vatandaşlar çocukları ile büyük ilgi gösteriyor.

Vatandaşlardan Aziz Kerpiç, Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerinden memnun olduğunu söyledi.

Kerpiç, filmi keyifle izlediklerini belirterek, "Arkadaşlarımdan buradaki etkinliklerden ücretsiz yararlanabileceğimizi öğrendim. Bu hafta sonu çocuklarımla film izlemeye geldik ve çok beğendik. Bu tür etkinliklerin devam etmesini isterim." dedi.

Melda Merve Çelen ise hafta sonu farklı bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımla birlikte bu etkinliği geldik. Film izledik ve çok eğlenceli bulduk, çok memnun kaldık. Bu etkinlikten yararlanmamıza vesile olanlar teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Şazin Baran, bu etkinliklere ilk kez katıldığını belirtti.

Baran, "Çocuğumla Elif'in Maceraları isimli tiyatro oyununu izlemeye geldik. Hem oyunu hem de etkinliği çok beğendik. Bu tür ücretsiz etkinliklerin yapıldığını biliyorduk ama hiç katılmamıştık. Bundan sonra daha çok takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Eşi ve çocuklarıyla tiyatro izlemeye geldiklerini aktaran Mikail Çakmak ise etkinlikleri çocukların hem güzel vakit geçirmesi hem de sosyalleşmesi için güzel ve faydalı bulduğunu belirtti.

Çakmak, "Bugün Elif'in Maceraları isimli tiyatro oyununu izledik ve çok beğendik." dedi.