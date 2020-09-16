Diyarbakırlıların buluşma noktası Ninova Park AVM 9 yaşında - Son Dakika

Diyarbakırlıların buluşma noktası Ninova Park AVM 9 yaşında

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan ve Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM açılışının 9'uncu yılını pasta keserek kutladı.

Diyarbakırlıların buluşma noktası Ninova Park AVM 9 yaşında, System.String[]

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan ve Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM açılışının 9'uncu yılını pasta keserek kutladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM'nin açılışının 9'uncu yılı, yönetim kurulu üyeleri ve personeller ile birlikte pasta kesilerek kutlandı. Pasta kesimi öncesi açıklamada bulunan Ninova Park AVM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kalender, Ninova Park'ın açılışının 9'uncu yılını kutladıklarını söyledi. 9'uncu yaşın, bütün Ninova Park ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Kalender, "Yine böyle bir günde 16 Eylül 2011 yılında açmıştık alışveriş merkezimizi. Ben bu projeye hayat verenler olarak başta Kalender ailesi, burayı projelendiren firma Öncü Oğlu Mimarlık LTD ŞTİ, kiralama ve yönetim süreçlerini üstlenen INSIDE AVM danışmanlık şirketine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Geçmişte alışveriş merkezimizin bünyesinde çalışan tüm departmanlarda görev almış olan, şuanda çalışan herkse teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah tazı olsun. Alışveriş merkezimizin genel müdürüne ve onun şahsında ekip arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

"Diyarbakır halkının desteğini her zaman arkamızda hissettik"

Pandemi sürecinin en kısa sürede sona ermesini dilediklerini ifade eden Kalender, "Umarım bu yıl pandemi süreci sona erer, bu musibet tüm insanlığın üzerinden kalkar. Türkiye ve dünyada hiçbir alışveriş merkezinde herhangi bir etkinlik olmuyor, tabi olmaması daha sağlıklıdır. Biz her yıl bunu bir çekiliş veya bir hediye ile taçlandırırdık, bu yıl maalesef mümkün olmadı. İnsanların ve ziyaretçilerimizin sağlığı bizim için önceliklidir. Alına n tedbirler olağanüstü bir şekilde devam ediyor. Ninova Park AVM'de, Diyarbakır halkının desteğini her zaman arkamızda hissettik. Umarım daha güzel ve sağlıklı günlerde birlikteliğimiz artarak devam eder. Ben tüm Diyarbakır halkına ve bütün ziyaretçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun, 9. yaş günümüz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"İş adamlarının Diyarbakır'a yatırım yapmaya çekindiği dönemde Kalender ailesi kente yatırım yaptı"

Ninova Park AVM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kalender'e teşekkür eden Ninova Park AVM Genel Müdürü Kenan Çetin de herkesin Diyarbakır'a yatırım yapmaya çekindiği dönemlerde Kalender ailesinin kente yatırım yaptığını ve yatırımları büyütmeye devam ettiğini söyledi. Çetin, "Öncelikli olarak ben de kısa süredir genel müdürlüğünü yürüttüğüm ve benden önce görev yapan Salih Erdoğan'a uzun yıllar hizmet ettiği Ninova Park AVM'yi getirdiği noktada bayrağı devralarak devam ettiğimi ona şükranlarımı sunduğumu ifade etmek istiyorum. Buruk bir süreç geçiriyoruz. Her dönem beraberliğimizi pekiştirdiğimiz dönem olmasına rağmen bu pandeminin bütün ülkeyi ve dünyayı etkilediğini görüyoruz. 9. yılımızı böyle buruk bir şekilde kutluyoruz. Ama içimizde sevincimiz büyük, inşallah önünüzdeki dönemlerde bu pandemi sürecini de atlatıp daha güzel günlere Ninova Park ailesi olarak daha büyük ve güzel yeniliklerle imza atarak devam edeceğiz. Ninova Park ailesinin genel müdürlüğünü yaptığım süreçte öncelikli olarak ekip arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün departmanlar geldiğimden bu yana özveriyle çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bütün departmanlara ve Kalender ailesine Diyarbakır halkının huzurunda teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, hep birlikte pasta keserek Ninova Park AVM'nin 9'uncu yılını kutladı. - DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Yönetim Kurulu, Diyarbakır, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakırlıların buluşma noktası Ninova Park AVM 9 yaşında - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti
Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı         
00:55
Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız         
00:29
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı         
22:28
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 01:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakırlıların buluşma noktası Ninova Park AVM 9 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei