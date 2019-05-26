Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlıların yaz sıkıntısı 'haşere'

Diyarbakırlıların yaz sıkıntısı 'haşere'

3 saat önce

Diyarbakır'da havaların ısınması ile birlikte haşerelerde de artış yaşandı.

Diyarbakırlıların yaz sıkıntısı 'haşere', System.String[]
Diyarbakır'da havaların ısınması ile birlikte haşerelerde de artış yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde pencere açamaz duruma gelen vatandaşlar, yetkililerin soruna çözüm bulmalarını istiyor.

Diyarbakır'da sıcakların yüzünü göstermesi ile birlikte haşerelerin sayısında da artış yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerde yoğun haşereler nedeniyle pencerelerini açamaz duruma gelen vatandaşlar, belediyelerin soruna bir an önce çözüm bulmasını istedi. Sabri Tekidi isimli vatandaş, "Yaz ayının gelmesiyle sivrisinek ve haşereler çoğaldı. Gözümüzü hastanelerde açıyoruz. Bununla ilgili mücadelede belediye yetkilileri yetersiz kalıyor. Bu konuda yetkililer biraz daha duyarlı olmalı ve sivrisinek ile haşereler ile mücadele konusunda az daha hassasiyetli davranmalılar" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, bölgesel çalışmaların olduğu, genel çalışmalar için de hazırlık yapıldığı belirtildi. Sorunun Mart ayının başında yapılması gereken çalışmanın yapılmamasından kaynaklandığı savunulurken, ihale sürecinin bir ay ile 45 gün öncesinden yapılması gerektiği, ihale olmayınca bu tür sorunların yaşandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:04 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Güncel
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