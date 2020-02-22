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Diyarbakırspar'dan zirveye devam
7 saat önce
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçlar bugün oynandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçlar bugün oynandı.
Günün en önemli maçında lider Diyarbakırspor, kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren Mezopotamyaspor'u 3-1 yenerek zirvedeki yerini korudu. İlk 45 dakikası 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Abdullah Berat Demir'in 58 ve 63.dakikalarda, Hasan Malaman'ın da 90. dakikada attığı golle zorlu maçı 3-1 kazanan Diyarbakırspor puanını 45'e yükseltti. Mezopotamyaspor ise 36 puanda kaldı. - DİYARBAKIR
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