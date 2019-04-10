Son Dakika Haberleri: Diyarbakırspor, 4'ncü Galibiyet Peşinde

Diyarbakırspor, 4'ncü Galibiyet Peşinde

22 dakika önce

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, Çamlıca Gençlikspor maçına odaklandı.

Diyarbakırspor, 4'ncü Galibiyet Peşinde, System.String[]
Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, Çamlıca Gençlikspor maçına odaklandı.

Diyarbakırspor, pazar günü saat 15.00'da Seyrantepe Stadı'nda yapacağı maçla Süper Amatör'e çıkışını görkemli görüntülerle kutlamaya hazırlanıyor. Stadın renkli görüntülerle süslenmesi ve tribünlerin doldurulması için çalışma başlatıldı. Diyarbakır'da profesyonel takımların maçlarının olmadığı haftada tüm sporseverler tarihi anı yaşamaya davet edildi.

Play-Off Grubu'nda ilk 3 maçını kazanarak şampiyonluğa çok yakın olan Diyarbakırspor, 4.hafta maçında Pazar günü saat 15.00'da Çamlıca Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek. Bu maçta alacağı en az 1 puan 51 yıllık efsane kulübün Süper Amatör Ligi'ne yükselmesine yetecek.

Tarihi başarılarla dolu olan Diyarbakırspor, yeniden dirilişini ve bir üst lige çıkışını görkemli bir atmosferle kutlamak istiyor. Diyarbakırspor'un özlemini çeken sporseverler ve taraftarlar, pazar günkü buluşmaya davet edildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda mazisi büyük başarılarla dolu olan Diyarbakırspor'un yeniden ayağa kalkmasının önemine dikkat çekilerek bu armayı ve maziyi seven herkesin tribüne gelmesi istendi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:32 Kaynak: İHA
Çamlıca, Diyarbakır, Diyarbakırspor, Spor
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