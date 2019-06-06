Son Dakika Haberleri: Diyarbakırspor'a prim verildi
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Diyarbakırspor'a prim verildi

1 saat önce

1. Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon olarak Süper Amatör Futbol Ligi'ne yükselen Diyarbakırspor'a şampiyonluk primi verildi.

Diyarbakırspor'a prim verildi, System.String[]
1. Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon olarak Süper Amatör Futbol Ligi'ne yükselen Diyarbakırspor'a şampiyonluk primi verildi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, geçtiğimiz sezon 1. Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon olarak Süper Amatör Futbol Ligi'ne yükselen Diyarbakırspor'un futbolcularıyla bir araya geldi. Karakoç Plaza altında bulunan resteorantta gerçekleşen buluşmaya Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, Diyarbakırspor Başkanı Şehmus Akyıl, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Burada futbolculara hitap eden Ekrem Karakoç, elde edilen şampiyonluğun 51 yıllık efsanenin yeniden canlanması adına tarihi bir adım olduğuna dikkat çekerek Yeşil kırmızılılara teşekkür etti. Futbolcular ve teknik heyete şampiyonluk primi olarak ödeme yapan Karakoç, her Diyarbakırlının gönlünde özel bir yere sahip olan Diyarbakırspor'a herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Futbol, Diyarbakırspor, Spor
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