Son Dakika Haberleri: Diyarbakırspor'a Sevgi Seli

Diyarbakırspor'a Sevgi Seli

1 saat önce

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde Diyarbakırspor'un 1-0 kazandığı Kocaköy Gençlikspor maçına taraftarlar ve spor adamları yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakırspor'a Sevgi Seli, System.String[]
Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde Diyarbakırspor'un 1-0 kazandığı Kocaköy Gençlikspor maçına taraftarlar ve spor adamları yoğun ilgi gösterdi.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen tribünler doldu, tribünde yer bulamayan çok sayıda spor adamı da saha kenarında maçı izleyerek Diyarbakırspor'a destek verdi. Diyarbakırspor Kulübü, Kocaköy Gençlikspor karşısındaki centilmence desteklerinden dolayı yeşil-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kocaköy Gençlikspor ile oynadığımız ve 1-0 kazandığımız play-off 2. hafta maçında, iki güzide taraftar derneğimiz olan Özgençler ve Azrailler'in öncülüğünde tribünleri doldurup 90 dakika boyunca coşkulu bir şekilde destek verip Diyarbakırsporluluk duruşunu bir kez daha gösteren büyük taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerin alkışı hak eden müthiş desteğiniz ile play-offtan Diyarbakır Süper Amatör Ligi'ne yükselmek için şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonra da her şartta, aynı centilmence tavrınızı sürdüreceğinizi, sahada terinin son damlasına kadar mücadele ederek bizleri mutlu sona ulaştıracak olan takımımıza aynı desteği vereceğinizi biliyor, minnetlerimizi sunuyoruz." - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:57 Kaynak: İHA

Futbol, Diyarbakır, Kocaköy, Diyarbakırspor, Spor
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