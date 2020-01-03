Diyarbakırspor'da ikinci yarı alarmı - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakırspor'da ikinci yarı alarmı - Son Dakika Spor

Diyarbakırspor'da ikinci yarı alarmı

6 saat önce

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizerek şampiyonluk potası içinde tamamlayan Diyarbakırspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Diyarbakırspor'da ikinci yarı alarmı, System.String[]

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizerek şampiyonluk potası içinde tamamlayan Diyarbakırspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.


Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ilk yarısını 30 puanla ikinci sırada tamamlayan Diyarbakırspor, önce 4 takımın kalacağı Play-Off'a kalıp ardında Play-Off'ta şampiyon olmayı ve olası baraj maçını kazanarak sezon sonunda Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselmeyi amaçlıyor. Sezonun ilk yarısında kalan futbolcu alacakları ödenirken, gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. İkinci yarı hazırlıklarına başlayan yeşil-kırmızılı takım, bazı mevkilere tecrübeli isimlerden oluşan takviyeler yaparak ikinci yarıya güçlü bir şekilde girmek istiyor.


"Tarihi bir sezon olacak"


18 Ocak'ta başlayacak sezonun ikinci yarısının Diyarbakırspor için tarihi bir dönemeç olacağını belirten teknik sorumlu Aytekin Yıldırım, hedeflerinin tüm camia olarak kenetlenip BAL'a yükselmek olduğunu söyledi. Aytekin, "Tüm sezonlar önemli ancak bu sezonun daha fazla. Diyarbakırspor, bu sezon BAL'a yükselirse hem Diyarbakırspor'un yeniden doğuşu olacak, bölgenin ve Diyarbakır'ın futbolda önü açılacak. Diyarbakırspor, bölgenin futboldaki lokomotifidir. Tüm camia olarak kenetlenip bu başarıyı yakalamak istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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