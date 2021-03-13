Diyarbakırspor'da Özdaş dönemi
13.03.2021 17:59
Nisan ayında başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig için hazırlarını sürdüren Diyarbakırspor'un yeni teknik direktörü Seyithan Özdaş oldu.
Nisan ayında başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig için hazırlarını sürdüren Diyarbakırspor'un yeni teknik direktörü Seyithan Özdaş oldu.
Murat Yiğiter'in ayrılması üzerine arayışlara geçen yeşil-kırmızılı kulübün yönetimi, Ağrı 1970Spor ve Siirt Özel İdarespor takımlarını 3. Lige çıkaran deneyimli hoca Özdaş ile anlaştı. Başarılı teknik adam, kulüp başkanı Siyabend Aydın ile beraber takımın idman yaptığı Seyrantepe tesislerine gelerek futbolcularla tanıştıktan sonra ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Diyarbakırspor'un efsane bir maziye sahip olduğunu belirten Özdaş, "İnşallah bize duyulan güvene layık olarak bölgemizin markası Diyarbakırspor'u layık olduğu konuma hep beraber yükselteceğiz" dedi. - DİYARBAKIR
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