Diyarbakırspor'dan farklı galibiyetlere devam - Son Dakika
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Diyarbakırspor'dan farklı galibiyetlere devam

6 saat önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, 21. hafta maçında Yolspor'u 4-0 yenerek üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Diyarbakırspor'dan farklı galibiyetlere devam, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, 21. hafta maçında Yolspor'u 4-0 yenerek üst üste 9. galibiyetini elde etti.


Seyrantepe Stadında oynanan mücadelede etkili bir futbol ortaya koyan Yeşil-Kırmızılı takım, Oktay Özen, Murat Güneş, Mahsum Döker ve Veysel Yavuzkır'ın kaydettiği gollerle 3 puana ulaşarak puanını 54'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. 21 maçta rakip filelere 71 gol bırakan 52 yıllık maziye sahip kulübün teknik sorumlusu Aytekin Yıldırım, "Play-Off'a kalmayı garantilediklerini dile getirdi. Yıldırım, "Üst üste 9'ncu galibiyetimizi aldık. Maçlarımızı farklı skorlarla kazanmaya devam ediyoruz. Nihai hedefimiz Play-Offta da başarılı olup BAL Ligine yükselmektir" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:21 Kaynak: İHA
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