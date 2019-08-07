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Diyarbakırspor'dan iki transfer

59 dakika önce

Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından Diyarbakırspor, tecrübeli futbolcu Ahmet Kurt ve Diyarbakır Yolspor'dan Mustafa Türker'i transfer etti.

Diyarbakırspor'dan iki transfer, System.String[]
Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından Diyarbakırspor, tecrübeli futbolcu Ahmet Kurt ve Diyarbakır Yolspor'dan Mustafa Türker'i transfer etti.

Uzun yıllar 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de forma giyen Ahmet Kurt ile Diyarbakır Yolspor'un orta alan oyuncusu Mustafa Türker ile sözleşme imzalayan yeşil-kırmızılı kulüp böylece ligin güçlü bir kadro kurdu. Konu ile ilgili konuşan kulüp başkanı Ekrem Karakoç, "Diyarbakırspor'un yıllar sonra ayağa kalkması kentte ve bölgede heyecan oluşturmuş durumda. Halkımızın Diyarbakırspor'a olan bakışı ve sevgisi kelimelerle tarif edilemez. Bu sevginin alternatifi yok. Hedefimiz her yıl lig çıkmaktır. İyi bir kadro kurduk. Önümüzdeki günlerde kurumsal yapılanma için de önemli açıklamalarımız olacak. Bölgenin en büyük kulübü olan Diyarbakırspor sevenlerinin desteğiyle yükselecektir" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:16 Kaynak: İHA
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