Diyarbakırspor'dan Nihat Özdemir'e destek açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakırspor'dan Nihat Özdemir'e destek açıklaması - Son Dakika Spor

Diyarbakırspor'dan Nihat Özdemir'e destek açıklaması

6 saat önce

Diyarbakırspor, geçmiş yıllarda kulübe maddi ve manevi olarak katkılarda bulunmuş olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e destek açıklamasında bulundu.

Diyarbakırspor'dan Nihat Özdemir'e destek açıklaması, System.String[]

Diyarbakırspor, geçmiş yıllarda kulübe maddi ve manevi olarak katkılarda bulunmuş olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e destek açıklamasında bulundu.


Bazı kesimlerin kasıtlı olarak Nihat Özdemir'i yıpratmaya çalıştığını belirten yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Ekrem Karakoç, bunun karşısında olduklarını söyledi. Karakoç, "Türkiye'de en rahat yapılan şey spora katkı ve emek vermiş isimleri yıpratmaya, küstürmeye çalışmaktır. Yönetici olmadığı dönemlerde bile Özdemir'in spora ne kadar katkılar sağladığını hepimiz biliyoruz. Diyarbakırspor başta olmak üzere birçok kulübe karşılıksız destek sunmuştur. Kendisinin federasyon başkanlığında Türkiye, yıllar sonra Avrupa futbol şampiyonasına katılma hakkı kazanmıştır. Bazı kesimler kasıtlı ve organizeli olarak yıpratmaya çalışıyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu çevrelerin geçmişten bugüne kadar ülke futboluna ne kadar zarar verdikleri ortadadır. Nihat Özdemir, saygın bir iş adamı ve uzun yıllardır yöneticilik yapmış bir isim olarak Türk futbolunun kaybetmemesi gereken bir değeridir. Hayatını bu işe adamış bir isim olarak her yerde her zaman herkesle görüşebilir. Bunu polemik haline getirmenin ülkeye faydası olmaz. Türk futbolunun aydınlık yarınlarını düşünen tüm kesimleri bu konuda ortak tavır takınmaya davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yılın annesi ödülü Hacire Akar'a
Türkiye'den Rusya'ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi Davutoğlu ve Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Cem Uzan'dan yeni iddia: Belgeler elimde yargılanacaksınız Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
16:24 UEFA, asker selamı nedeniyle Türkiye'ye ceza vermeyecek - Son Dakika Spor
16:18 Paralimpik tenisçi Büşra Ün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika Spor
16:15 Yeni Malatyaspor Kulübü, kantin projesinin amacını anlattı - Son Dakika Spor
16:14 Dennis Bergkamp'ın Arsenal'e Vedası - Son Dakika Spor
16:14 Lucas Moura St Etienne Ağlarını Sarsıyor - Son Dakika Spor
16:03 Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı - Son Dakika Spor
15:37 Beşiktaş'tan açıklama: Harcama limitinin artması için talebimiz olmadı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:25:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakırspor'dan Nihat Özdemir'e destek açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]