Diyarbakırspor'dan şehitler için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakırspor'dan şehitler için taziye mesajı - Son Dakika

Diyarbakırspor'dan şehitler için taziye mesajı

18 dakika önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Diyarbakırspor Kulübü, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Diyarbakırspor'dan şehitler için taziye mesajı, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Diyarbakırspor Kulübü, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç tarafından kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde katil Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:07 Kaynak: İHA
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