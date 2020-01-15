Diyarbakırspor'dan transfer gösterisi

Eski günlerine dönmenin hesaplarını yapan Diyarbakır spor, aralarında 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig tecrübesine sahip futbolcuların da bulunduğu 12 futbolcu ile anlaştığını açıkladı.



Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, ara transferde önemli bir hamleyi hayata geçirdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, aralarında 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig tecrübesine sahip futbolcuların da bulunduğu 12 futbolcu ile anlaştığını açıkladı.



Bismil 21Spor'dan İrfan İldiz,Mahsun Döker, Hasan Malaman ve Mehmet Hacısadıkoğlu, Diyarbakır Bağlar Belediyespor'dan Murat Güneş, Bitlis Özgüzelderespor'dan Ömer Erencik, Erganispor'dan Mehmet Yalçın, Diyarbakır Yolspor'dan Ömer Faruk Elbey, Diyarbakır Mezopotamyaspor'dan Mahmut Deri, Muğla Ortanca Belediyespor'dan Metin İlhan, Diyarbakır Sanayispor'dan Faruk Bayın ile Muğlaspor'dan Samet Tuncay ile anlaşma yapıldı.



"Diyarbakırspor olmadan bölgede spor ilerlemez"



Önemli transferler gerçekleştirdiklerini belirten yeşil-kırmızılı takımın teknik sorumlusu Aytekin Yıldırım, parayı değil armayı tercih eden bu futbolcularla hedefe ulaşacaklarını söyledi. Diyarbakır kamuoyunun desteğini isteyen Yıldırım, "Hiç birimiz para için burada değiliz. Hepimizin gayesi Diyarbakırspor'dur. Anlaştığımız futbolcu arkadaşlarımız da bu değerli arma için bizi tercih etmişlerdir. Maddi ve manevi olarak büyük sorumluluk üstlenen, elini taşın altına koyan başkanımız Ekrem Karakoç'a teşekkür ediyoruz. Diyarbakırspor'un bu sezon BAL'a yükselmesi tarihi bir dönemeç ve kırılma noktası olacaktır. Hepimiz bunun farkındayız. Taraftarlarımızdan ve kamuoyundan destek bekliyoruz, hatta rica ediyoruz. Diyarbakırspor'un olmadığı son 7-8 yılda bölgenin sporda ne hale geldiği ortada. Diyarbakırspor olmadan bölgede spor ilerlemez" dedi. - DİYARBAKIR