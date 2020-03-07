Son Dakika › Spor › Diyarbakırspor farklı skorla kazanmaya devam ediyor - Son Dakika Spor
Diyarbakırspor farklı skorla kazanmaya devam ediyor
6 saat önce
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, maçlarını farklı skorlarla kazanmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, maçlarını farklı skorlarla kazanmaya devam ediyor.
Yeşil-Kırmızılı takım 20. hafta maçında Çüngüş Gençliksporu 5-0 mağlup ederek puanını 51'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Ligde gol sayısını 67'ye çıkaran Yeşil-Kırmızılı takımı 3 puana golleri Metin İlhan, Masum Döker, Ferhat Aksu ve Ömer Faruk kaydetti. - DİYARBAKIR
Son Dakika Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı