Diyarbakırspor farklı skorla kazanmaya devam ediyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, maçlarını farklı skorlarla kazanmaya devam ediyor.



Yeşil-Kırmızılı takım 20. hafta maçında Çüngüş Gençliksporu 5-0 mağlup ederek puanını 51'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Ligde gol sayısını 67'ye çıkaran Yeşil-Kırmızılı takımı 3 puana golleri Metin İlhan, Masum Döker, Ferhat Aksu ve Ömer Faruk kaydetti. - DİYARBAKIR