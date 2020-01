Diyarbakırspor Gaffar Okan anısına ikinci sezonda siyah formayla oynayacak - Son Dakika

Diyarbakır Süper Amatör Liginde mücadele eden Diyarbakırspor, sezonun ikinci yarısında 24 Ocak 2001'de silahlı saldırı sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına yaptırdığı siyah formayla maçlara çıkacak.

Seyrantepe Spor Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen kulüp başkanı Ekrem Karakoç, Diyarbakır Süper Amatör Ligi 2019-2020 sezonunu 2. yarının ilk maçını yarın Yenişehir Belediyespor ile oynayacaklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Ligin ilk yarısının kaliteli ve Diyarbakır'a yakışır bir şekilde geçtiğini ifade eden Karakoç, ligin 2. yarısının da aynı kalite ve centilmenlikle geçeceğinden şüphelerinin olmadığını aktardı.

Karakoç, "Sezon başından beri sonsuz itimat, saygı ve güven duyduğumuz başta hakemlerimiz ve temsilcilerimiz olmak üzere bütün federasyon çalışanlarına ligin kalan yarısında başarılar diliyoruz, ve onlara, daha rahat bir çalışma ortamı sağlayabilmek için, elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz." dedi.

"Sezon sonunda hangi kulübümüz şampiyon olursa olsun kazanan Diyarbakır olacaktır. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur." diyen Karakoç, Diyarbakırspor'un profesyonel liglerden uzaklaştığından beri kentte yerinin dolmadığını aktardı.

Karakoç, şöyle konuştu:

"Diyarbakırlılar ve kendilerini Diyarbakırlı hissedenlerin Diyarbakırspor'u özlediklerini rahatça hissedebiliyoruz. Bizler de, tam da bu misyon için bu görevi devraldık. Misyonumuz ve hedefimiz, her Diyarbakırlıya hitap eden, her Diyarbakırlıyı gururlandıracak, heyecanlandıracak ve her Diyarbakırlının desteğini alabilecek, kendinden bir şeyler bulabileceği, güveneceği ve sahipleneceği bir Diyarbakırspor yaratmaktır."

Gaffar Okan anısına siyah forma

Karakoç, "Onursal başkan Ali Gaffar Okan anısına takıma siyah forma yaptırdık. İkinci sezon boyunca bu formalarla maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.