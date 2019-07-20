Diyarbakırspor genç yetenekler arıyor
1 saat önce
Diyarbakır Süper Amatör Ligi takımlarından Diyarbakırspor, hem bu sezonki takımda forma giyebilecek hem de gelecek yıllarda yararlanabileceği futbolcuları tespit etmek üzere futbolcu seçmesi yapacak.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
Süper Amatör Ligi takımlarından Diyarbakırspor
, hem bu sezonki takımda forma giyebilecek hem de gelecek yıllarda yararlanabileceği futbolcuları tespit etmek üzere futbolcu seçmesi yapacak.
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Tesisleri'nde yapılacak seçmelerde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da A takım ve 21 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da da genç takım için deneme maçları oynanacak. Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, kısa vadede şampiyonluklar yaşayıp üst liglere yükselmeyi amaçlarken uzun vadedeki başarılar için de planlama yaptıklarını söyledi. Karakoç, "Yarım asırlık çınar olan Diyarbakırspor komadan çıktı diyoruz. Efsane yıllar sonra yeniden sahneye çıktı. Kısa vadedeki hedefimiz her yıl bir lig çıkmak. Ancak bunu yaparken uzun vadedeki planlamayı da hayata geçiriyoruz. Hedefimiz kendi öz kaynaklarını iyi kullanan, kendi evlatlarına formasını giydiren bir Diyarbakırspor. 1968'de başlayan o özlem dolu, başarılara yelken açan ruhu harekete geçirmek istiyoruz. Futbolcu seçmelerine tüm yetenekli kardeşlerimizi, çocuklarımızı davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
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