Son Dakika Haberleri: Diyarbakırspor, Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti
Son Dakika Spor Diyarbakırspor, Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika Spor

Diyarbakırspor, Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti

6 saat önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, 11. hafta maçında Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti.

Diyarbakırspor, Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, 11. hafta maçında Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti.


Seyrantepe tesislerinde oynanan ve çok sayıda taraftarın izlediği mücadelede etkili bir futbol ortaya koyan Diyarbakırspor, Berat Demir (2), Ferhat Aksu (3) ve Uğur Yentürk'un golleriyle sahadan 6-1 galip ayrıldı.


Diyarbakırspor, elde ettiği farklı galibiyetle puanını 26'ya çıkardı ve zirveye ortak oldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Diyarbakır, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:33 Kaynak: İHA
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