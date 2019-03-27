Son Dakika Haberleri: Diyarbakırspor, İkinci Maçına Odaklandı

Diyarbakırspor, İkinci Maçına Odaklandı

6 dakika önce

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor'la karşılaşacak.

Diyarbakırspor, İkinci Maçına Odaklandı, System.String[]
Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor'la karşılaşacak.

Diyarbakır 1.Amatör Futbol Ligi play-off grubu ilk maçında Çüngüş Gençlikspor'u 3-0 yenerek önemli bir avantaj sağlayan Diyarbakırspor, ikinci maçında 30 Mart Cumartesi günü Kocaköy Gençlikspor'la karşılaşacak. Saat 14.00'da başlayacak maç Seyrantepe Stadı'nda oynanacak. 6 takımın tek devreli lig usulüne göre karşılaşacağı play-off grubunda ilk 2 sırayı alacak takımlar Süper Amatör Lig'e yükselecek. Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor'u yenmesi halinde Süper Amatör Ligi'ne yükselme yolunda büyük avantaj sağlayacak. Bu maçta taraftarların tribünleri doldurarak Diyarbakırspor'a büyük destek vermesi bekleniyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:50 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Federasyon, Taraftara Cinsel Organını Gösteren Futbolcuya Cezayı Kesti Fiorentina'dan Eljif Elmas İçin 15 Milyon Euro Teklif Kevin Campbell'dan Cenk Tosun'a: Daha Üst Düzey Bir Forvet Gerekiyor Quaresma Beşiktaş'a Veda Ediyor, Yeni Rotası Porto
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 13:56:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakırspor, İkinci Maçına Odaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]