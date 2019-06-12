Son Dakika Haberleri: Diyarbakırspor kongreye gidecek
Son Dakika Spor Haber

Diyarbakırspor kongreye gidecek

4 saat önce

Süper Amatör Ligi takımlarından Diyarbakırspor'da önemli bir hazırlık başladı.

Diyarbakırspor kongreye gidecek, System.String[]
Süper Amatör Ligi takımlarından Diyarbakırspor'da önemli bir hazırlık başladı. Yeşil kırmızılı ekip, 24 Haziran'da hem kuruluşunun 51. yılını kutlayacak hem de kongresini gerçekleştirerek yeni yönetimini seçecek.

24 Haziran 1968 tarihinde ezeli rakip olan kentin iki önemli kulübü Yıldızspor ve Dicle Gençlikspor'un birleşmesiyle kurulan, uzun yıllar Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele etmiş olan Diyarbakırspor, 24 Haziran 2019 tarihinde 51 yaşına girecek. Son iki sezonda iki lig üst üste çıkarak 2. Amatör'den Süper Amatör'e kadar yükselmeyi başaran Diyarbakırspor, 51. yılını kutlayacağı 24 Haziran'da önemli organizasyonlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sabah saatlerinde olağanüstü kongresini yaparak yeni yönetimini seçecek olan Diyarbakırspor, öğleden sonra kulübün şampiyonluk kupaları ve eski resimlerinin sergileneceği sergi ile sevenlerine nostalji yaşatmayı amaçlıyor. Serginin yeri ve saati daha sonra ilan edilecek. 24 Haziran akşamı ise Azrailler Grubu'nun öncülüğünde tarihi On Gözlü Köprü'nün üzerinde meşaleler ve görsel şovlarla kulübün 51. yılı kutlanacak. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:32 Kaynak: İHA
Dicle, Diyarbakırspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Parayı bulan uygarlığın simgesi ile para kazanıyorlar Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Burcu Çetinkaya sosyal medya hesabından boşanma yorumlarına isyan etti! Manchester United, Daniel James'i kadrosuna kattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:56:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakırspor kongreye gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]