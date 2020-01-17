Diyarbakırspor, mazisindeki başarılı günlerine dönmeyi hedefliyor - Son Dakika

Diyarbakırspor, geçmişindeki başarılı günlere yeniden kavuşmayı arzuluyor.

Diyarbakır'da amatör Diclespor ve Yıldızspor kulüplerinin 24 Haziran 1968'de birleşmesiyle kurulan ve ilk başkanlığını da dönemin Diyarbakır Belediye Başkanı Nejat Cemiloğlu'nun yaptığı Diyarbakırspor, forma renklerini kentin simgelerinden olan karpuzdan aldı.

İlk 8 sezon 3. Lig'de mücadele eden Diyarbakırspor, ardından 2. Lig'e yükseldi ve 1976-77 sezonunda şampiyon olarak 1. Lig'e (Şimdiki Süper Lig) çıkma başarısı gösterdi. 1978-79 sezonunda 4 hafta lider kaldığı ligi 5. sırada bitiren yeşil-kırmızılı takım, daha sonraki yıllarda 3 kez daha Türkiye'nin en üst seviye ligine yükseldi ancak kalıcı olamadığı için 2006 yılında küme düştü.

2008-2009 sezonunda 1. Lig'i şampiyon Manisaspor'un ardından 2. olarak tamamlayan Diyarbakırspor, yeniden Süper Lig'e çıktı. Ancak 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de tutunamayarak yeniden düşüşe geçti. 2010-2011 sezonunda 2. Lig'e, bir sezon sonra da 3. Lig'e düşen Diyarbakırspor, yaşanan mali kriz sonucunda amatör liglere kadar geriledi. Şehmus Akyıl'ın başkanlığa gelmesinin ardından önceki sene Diyarbakır 2. Amatör Lig'de, geçen sezon da 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen takım, eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

16 milyon lira borç var

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Ekrem Karakoç, bu yıl Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Yeşil-kırmızılı ekibin çok ciddi bir taraftar kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Karakoç, "Amacımız Diyarbakırspor'u yeniden ayağa kaldırmak." dedi.

Kulübün geçmişten kalan 16 milyon lira borcu bulunduğunu bildiren Karakoç, şunları kaydetti:

"Bunun 4 milyon lirası SGK ile TFF'ye olan borçlar. Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere şehir takımları ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşıyor. Bizim borcumuz diğerlerine göre daha az. Kayapınar ilçesinde belediyeye ait tesise talip olduk. Burayı alırsak altyapıya önem vereceğiz. Diyarbakırspor küme düştükten sonra profesyonel liglerde sadece bir oyuncu çıkarabildik. Genç oyuncu yetiştirirsek hedefleri büyük takım oluruz."

Basın sözcüsü Ali Yılmaz ise "Amatörde iki yıl üst üste şampiyon olduk. Bu yıl da şampiyon olup BAL'a çıkacağız. İyi bir kadro kurduk, taraftardan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.