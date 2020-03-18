Diyarbakırspor Play-Off'u garantiledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakırspor Play-Off'u garantiledi - Son Dakika Spor

Diyarbakırspor Play-Off'u garantiledi

7 saat önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor'la 3-3 berabere kalarak, Play Off'a çıkmayı garantiledi.

Diyarbakırspor Play-Off'u garantiledi, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor'la 3-3 berabere kalarak, Play Off'a çıkmayı garantiledi.


Hasan Malaman'ın iki ve Berat Demir'in golleriyle 1 puanın sahibi olan Diyarbakırspor, normal sezonun tamamlanmasına üç hafta kala Play off'a yükselmeyi başardı. Seyrantepe Stadı'nda yağmur altında oynanan maçta zeminin ağırlaşması iki takım futbolcularına da zor anlar yaşattı.


Statü gereği normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Play-Off'a kalıyor. Play-Off'a kalacak diğer 3 takım kalan haftalarda belli olacak. Play-Off maçları tek devreli lig usulüne göre oynanacak ve birinci olacak takım Bismil 21Spor ile Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmek için baraj maçı oynamaya hak kazanacak. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:57 Kaynak: İHA

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