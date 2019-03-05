Son Dakika Haberleri: Diyarbakırspor, Qlay-offu Garantiledi

Diyarbakırspor, Qlay-offu Garantiledi

1 saat önce

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Diyarbakırspor, Seyrantepe Gençlikspor'u 7-0 yenerek, normal sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala play-offa kalmayı garantiledi.

Diyarbakırspor, Qlay-offu Garantiledi, System.String[]
Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Diyarbakırspor, Seyrantepe Gençlikspor'u 7-0 yenerek, normal sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala play-offa kalmayı garantiledi.

Seyrantepe Stadı'nda oynanan maçı Hamdullah (3), Ramazan (3) ve Barış'ın golleriyle kazanan Diyarbakırspor, puanını 40'a çıkardı. Diyarbakırspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, elde edilen başarının önemine değinildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Birinci hedefimiz olan play-offa kalmayı sezonun tamamlanmasına bir hafta kala garantiledik. Artık play-offta başarılı olup Deplasmanlı Diyarbakır Süper Amatör Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun içinde çok çalışıp başarılı olmaya çalışacağız. İşimizi daha sıkı yapacağız. Bize bu yolda destek olan ve her zaman yanımızda yer alan gönül dostlarına teşekkür ediyoruz." - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Futbol, Diyarbakır, Diyarbakırspor, Spor
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