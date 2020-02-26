Diyarbakırspor rekora koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakırspor rekora koşuyor - Son Dakika Spor

Diyarbakırspor rekora koşuyor

6 saat önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, geride kalan 18 maçta attığı 59 gol ile önemli bir başarıya imza attı.

Diyarbakırspor rekora koşuyor, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, geride kalan 18 maçta attığı 59 gol ile önemli bir başarıya imza attı.


18 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 45 puan toplayan Diyarbakırspor, tek yenilgisini aynı puana sahip Çınar Belediyespor'dan aldı. Normal lig maratonunda 8 maçı kalan Diyarbakırspor, 19. hafta maçında 1 Nisan Pazar günü saat 14.30'da deplasmanda Erganispor'la karşılaşacak. 36 puanı bulunan Erganispor da Play-Off hesapları yapıyor.


Diyarbakırspor teknik direktörü Aytekin Yıldırım, kalan maçlarda iyi sonuçlar elde edip Play-Off'a kalmak istediklerini kaydetti. Yıldırım, "Bizim iki hedefimiz var. Öncelikle Play-Off'a kalıp oradan da şampiyon olmak ve baraj maçını kazanıp BAL'a çıkmak istiyoruz. Takım olarak bu hedefe kilitlenmiş durumdayız" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adil Rami: Fenerbahçe'den futbol oynamak için ayrıldım
Amatör Lig ekibi Demirköprü Spor Kulübü'nün başkanı, iki çocuk annesi Selma Kazanç oldu İzmir futboluna kadın başkan! İki çocuk annesi Selma Kazanç kulüp başkanı oldu Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakırspor rekora koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]