Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, geride kalan 18 maçta attığı 59 gol ile önemli bir başarıya imza attı.



18 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 45 puan toplayan Diyarbakırspor, tek yenilgisini aynı puana sahip Çınar Belediyespor'dan aldı. Normal lig maratonunda 8 maçı kalan Diyarbakırspor, 19. hafta maçında 1 Nisan Pazar günü saat 14.30'da deplasmanda Erganispor'la karşılaşacak. 36 puanı bulunan Erganispor da Play-Off hesapları yapıyor.



Diyarbakırspor teknik direktörü Aytekin Yıldırım, kalan maçlarda iyi sonuçlar elde edip Play-Off'a kalmak istediklerini kaydetti. Yıldırım, "Bizim iki hedefimiz var. Öncelikle Play-Off'a kalıp oradan da şampiyon olmak ve baraj maçını kazanıp BAL'a çıkmak istiyoruz. Takım olarak bu hedefe kilitlenmiş durumdayız" dedi. - DİYARBAKIR