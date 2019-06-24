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Diyarbakırspor sergisi açıldı

47 dakika önce

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen Diyarbakırspor sergisinde kulübün 51 yıllık mazisine ışık tutan resim ve görüntüler sergilendi.

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Güneydoğu Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen Diyarbakırspor sergisinde kulübün 51 yıllık mazisine ışık tutan resim ve görüntüler sergilendi.

24 Haziran 1968 tarihinde Diclespor ve Yıldızspor'un birleşmesiyle kurulan Diyarbakırspor, kuruluşunun 51. yılını önemli bir etkinlikle kutluyor. Kulübün 51 yıllık mazisini içeren sergi, tarihi İçkale Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı. Etkinlikte, bir zamanlar Süper Lig'de mücadele etmiş olan yeşil-kırmızılı kulübün tarihine damga vuran resimler ve unutulmaz maçların videoları sergilendi. Sergiyi ziyaret eden taraftarlar unutulmaz resim ve görüntüleri inceleyerek nostalji yaşadı.

Diyarbakırspor'un profesyonel liglerdeki ilk golünü 1968 yılında Ankara Altındağspor'a karşı kaydeden Emin Sevmiş, sergiyi gezince çok duygulandıklarını söyledi. Sevmiş, "Bu değerli çalışma için Güneydoğu Spor Yazarları'na teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimle beraber inşallah Diyarbakırspor eski başarılı günlerine dönecektir" dedi.

Kulübün ilk futbolcularından Emin Kağar ise, "Bugün hem hüzünlendik hem mutlu olduk. Keşke Diyarbakırspor bu hale, amatöre düşmeseydi. Yeni yönetime herkesin destek olması lazım. Bize ne düşüyorsa hazırız" diye konuştu. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:43 Kaynak: İHA
Diyarbakırspor, Spor
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