Diyarbakırspor sezonu açıyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarının programı belli oldu. Diyarbakırspor- Yenişehir Belediyespor karşılaşması 28 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'da Seyrantepe tesislerinde oynanacak.



Mazisinde 5 kez Türkiye Süper Ligi'ne yükselme ve bu ligde 12 sezon mücadele etme, Türkiye kupasında iki kez yarı final oynama ve Süper Lig'i 5. sırada tamamlama gibi büyük başarılar bulunan 51 yıllık çınar, sezonun ilk haftasını 3 puanla kapatarak geleceğe umutla bakmak istiyor.



Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Ekrem Karakoç, yeniden yapılanma içerisine girdiklerine dikkat çekerek başta taraftarlar olmak üzere herkesi Diyarbakırspor'un etrafında kenetlenmeye çağırdı.



Karakoç, "Yeni bir yapılanma içerisine girdik. Güzel bir otobüs kazandırdık, tesisleşme hamlemiz devam ediyor. İyi bir kadro kurduk ve futbol şubesinde yapılanmaya gittik. Önce burada şampiyon olup daha sonra sezon sonunda BAL'a yükselmek istiyoruz. Bu kulübün sahibi bölge halkıdır. Efsanenin hak ettiği yere gelmesini isteyen herkesi bu kutlu yolculukta pay sahibi olmaya davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR