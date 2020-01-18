Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına farklı galibiyetle başladı.



Seyrantepe tesislerinde oynanan maçta Yenişehir Belediyesporu 6-0 mağlup eden Yeşil-Kırmızılı takım puanını 35'e çıkararak liderliğe yükseldi. Diyarbakırspor'un gollerini 21, 62 ve 68. dakikalarda Ferhat Aksu, 28. dakikada Berat Demir, 42. dakikada Murat Güneş ve 66. dakikada Ahmet Kurt kaydetti.



Maçı izleyen çok sayıda taraftar Diyarbakırspor'a büyük destek verdi. - DİYARBAKIR