Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı - Son Dakika Spor

Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı

6 saat önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına farklı galibiyetle başladı.

Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına farklı galibiyetle başladı.


Seyrantepe tesislerinde oynanan maçta Yenişehir Belediyesporu 6-0 mağlup eden Yeşil-Kırmızılı takım puanını 35'e çıkararak liderliğe yükseldi. Diyarbakırspor'un gollerini 21, 62 ve 68. dakikalarda Ferhat Aksu, 28. dakikada Berat Demir, 42. dakikada Murat Güneş ve 66. dakikada Ahmet Kurt kaydetti.


Maçı izleyen çok sayıda taraftar Diyarbakırspor'a büyük destek verdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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