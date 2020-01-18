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Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı
6 saat önce
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına farklı galibiyetle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına farklı galibiyetle başladı.
Seyrantepe tesislerinde oynanan maçta Yenişehir Belediyesporu 6-0 mağlup eden Yeşil-Kırmızılı takım puanını 35'e çıkararak liderliğe yükseldi. Diyarbakırspor'un gollerini 21, 62 ve 68. dakikalarda Ferhat Aksu, 28. dakikada Berat Demir, 42. dakikada Murat Güneş ve 66. dakikada Ahmet Kurt kaydetti.
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