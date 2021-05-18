Diyarbakırspor statüyü bekliyor

Bölgesel Amatör Futbol Liginde haziran ayının ilk haftasında başlaması beklenen 2020-2021 sezonuna şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Diyarbakırspor, kadrosunu tamamlamak için ligin statüsünün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilmesini bekliyor.

Çalışmalarına 31 futbolcu ile devam ettiklerini belirten teknik direktör Seyithan Özdaş, iki aydan fazla bir süredir çalıştıklarını söyledi. Özdaş, " Antalya'da verimli bir kamp süreci geçirdik. Diyarbakır dönüşünde de hem idman hem özel maçlar yaparak gücümüzü test ediyoruz. Şimdiye kadar 15 maç yaptık ve takımımız gün geçtikçe form tutuyor. Kadromuzu netleştirmek için ligin statüsünün netleşmesini bekliyoruz. Federasyondan gelecek açıklamaya göre birkaç hamlemiz daha olabilir" dedi.

"Ekonomik fedakarlık yapılıyor"

Türk futbolunun zorlu bir dönemden geçtiğine de dikkat çeken Özdaş, kulüplerin ekonomik darboğaz yaşadığı bir dönemde Diyarbakırspor yönetiminin büyük bir özveri ortaya koyduğunu ifa etti. Özdaş, "Başkanımız elinden geleni yapıyor. Şimdiye kadar bize ve takıma maddi sorun yaşatılmadı. Lig başlamadığı halde ekonomik anlamda yapılan bir çaba ve emek var. Türk futbolunun pandemiden dolayı gelirlerden mahrum olduğu bu dönemde bunları anlamlı buluyoruz. Bize düşen çok çalışıp başarılı olmak. Takımdaki herkes taşıdığı sorumluluğun farkındadır. Taraftarlarımız bize inansın güvensin. Bu işi beraber başaracağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR