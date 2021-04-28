Diyarbakırspor transferin gözdesi

Diyarbakırspor, ilk kez yer aldığı Bölgesel Amatör Futbol Liginde gerçekleştirdiği yeniden yapılanma nedeniyle transferde en çok rağbet gören kulüplerin başında yer aldı. Üst liglerden birçok futbolcu, kulübün başarılarla dolu mazisinden esinlenerek yeşil-kırmızılı kulübü tercih ediyor.

Pandemideki vaka sayılarının seyrine göre mayıs ayı sonunda başlaması planlanan Bölgesel Amatör Futbol Liginin renkli kulüplerinden biri Diyarbakırspor olacak. Futbol liglerinin en dibi olan 2. Amatör Ligine kadar gerileyen ve son üç sezonda üç lig çıkarak yeniden ayağa kalkan Diyarbakırspor'un yeni yönetimi ile yapılanmaya gitmesi umut ışığı olurken, kulübün başarılarla dolu mazisi birçok futbolcunun burayı tercih etmesine neden oluyor. Bugüne kadar 3 takımı 3. Lig'e çıkaran teknik direktör Seyithan Özdaş'ın yanı sıra geçmişte profesyonel liglerde başarılı olan bir çok futbolcu Diyarbakırspor'da karar kıldı.

Hedef eski günlere dönmek

Bölgesel Amatör Futbol Liginde de olsa marka değeri yüksek olan yeşil-kırmızılı kulüp, bu yıl 3. Lig'e yükselmek ve sonraki sezonlarda da daha üst liglere çıkarak eski günlerine dönmek istiyor. Pandemi nedeniyle ligin başlama tarihi ötelenmesine rağmen çalışmalarını sürdüren Diyarbakırspor, şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında göz doldurdu. Teknik direktör Seyithan Özdaş yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı takım, TFF'nin ilan edeceği kesin başlama tarihine göre birkaç maç daha yapmayı planlıyor. - DİYARBAKIR